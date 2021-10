Principio di incendio all'istituto Olivetti, studenti lasciano la scuola e si radunano in un giardino per un'ora

FANO - Evacuato a Fano questa mattina l'Istituto superiore per i servizi commerciali e turistici «Adriano Olivetti» a causa di un principio di incendio. L'allarme sonoro è scattato intono alle 9.30 e gli oltre 200 studenti che in quel momento si trovavano nelle classi sono stati fatti uscire nel giardino pubblico davanti alla scuola. Sul posto sono i vigili del fuoco di Fano che hanno provveduto a spegnere le fiamme propagatesi sembra da un cestino porta rifiuti dando modo agli studenti di rientrare in classe dopo circa un'ora.

