Pesaro, crisi Berloni, un raggio di luce tra le incertezze: «Si tratta con un potenziale investitore»

PESARO - C’è un possibile investitore per la Berloni, ma i nodi da sciogliere sono tanti. La notizia arriva direttamente dalla Berloni Group srl ed è affidata a una nota di poche righe. Il tema della messa in liquidazione dell’azienda è molto caldo e tiene in ansia il territorio. La sostanza è che «il liquidatore ha confermato l’esistenza di interlocuzioni, molto concrete, con un potenziale investitore che potrebbero portare a risolvere le immediate necessità di cassa ed essere propedeutiche per l’elaborazione di un progetto di ristrutturazione e rilancio della stessa. In questi giorni si lavorerà intensamente, a più livelli, per definire un piano operativo a breve termine e, in caso di conferma d’interesse dell’investitore, nelle prossime settimane, verrà presentato un progetto di ristrutturazione a più ampio respiro».

Tutto questo avviene dopo che il 2 dicembre liquidatore Alesandro Meloncelli e il suo staff hanno iniziato «il proprio lavoro di analisi e valutazione dell’azienda. Il dottor Meloncelli ha incontrato le autorità locali con il fine di verificare con il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, tutte le possibilità di azione istituzionale, anche a livello ministeriale, atte a offrire opzioni di continuità operativa all’azienda e salvaguardare dipendenti, clienti e fornitori».

