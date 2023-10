PESARO Due casi di presunta violenza sessuale su minorenni ieri mattina davanti al gip del Tribunale Pesaro. Il primo è stato un l’incidente probatorio di una ragazza di 18 anni che all’epoca dei fatti ne aveva 16.

Assistita dall’avvocatessa Cecilia Ascani ha ragazza ripercorso, in audizione protetta, quanto già detto in sede di denuncia. Si sarebbe ritrovata a casa da sola con il compagno della zia. L’uomo, 66enne, dopo alcune frasi di lusinghe, l’avrebbe molestata: in particolare si sarebbe prodotto in carezze nelle parti intime nonostante che la ragazzina avesse tentato di sottrarsi alle sue intenzioni. In seguito, sotto choc per l’episodio la ragazzina aveva poi raccontato tutto ai familiari facendo scattare la denuncia e le indagini.

APPROFONDIMENTI PRIMA E DOPO Pesaro, la spiaggia sparisce e ritorna nel giro di poche ore: il fenomeno estremo. Guarda le foto a confronto

Nelle prossime udienze verranno portati avanti o meno i capi di imputazione. L’altro episodio ieri portato davanti al giudice riguarda un’accusa di violenza sessuale e adescamento di minore. I fatti vengono contestati a un 33enne che avrebbe rivolto le sue attenzioni ai danni di una 14enne. Ieri è stato dato l’incarico al perito di stabilire se la ragazzina sia in grado di testimoniare e sostenere il processo.