Pesaro, la spiaggia sparisce e ritorna nel giro di poche ore: il fenomeno estremo. Guarda le foto a confronto

PESARO - Roba da prestigiatori bravi. In poche ore la spiaggia di Pesaro, lungo viale Trieste, è sparita e poi è ricomparsa, tornando ampia e luminosa.

Alta e bassa marea con il vento

Un fenomeno estremo di alta e bassa marea, in tempi più che ristretti, probabilmente accentuati dal forte vento che sta spazzolando la nostra regione da nord a sud: il fenomeno ha lasciato tutti a bocca aperta, facendo ripensare a quanto accaduto la scorsa estate (leggi qui): l'acqua, questa mattina, era arrivata a ridosso dei capanni, mangiandosi decine e decine di metri di sabbia. Poi, nel primo pomeriggio, il mare si è via via ritirato fino a lasciare di nuovo spazio all'arenile. Le foto, scattate dalla stessa posizione, sono emblematiche.