URBINO - Voto favorevole per il piano d’ambito dei rifiuti. Si è tenuta ieri mattina l’assemblea dell’Ata per l’approvazione definitiva del piano d'ambito dell'Ata Ato 1 Pesaro e Urbino per la gestione dei rifiuti urbani ai fini della pubblicazione nel Bur Marche per la sua efficacia.

Le previsioni

APPROFONDIMENTI L'INFRASTRUTTURA Strada Contessa, conto alla rovescia per la riapertura del 17 dicembre: Anas ha testato il viadotto con 6 camion da 56 tonnellate l'uno. IL VIDEO

«Il piano prevede il mantenimento fino alla chiusura naturale per quanto riguarda le discariche di Ca’ Asprete e di Monteschiantello, e un accordo di solidarietà tra le varie provincie della Regione – spiega il presidente dell’Ata Giuseppe Paolini –. Macerata non sa dove portare i rifiuti a causa dell’esaurimento delle sue discariche, ci forniranno per il 2024 e 2025 dei rifiuti come prima li abbiamo presi da Ascoli. Si tratta di rifiuti urbani che andranno nelle nostre discariche per poi, magari, un domani, essere noi ad avere bisogno e porteremo i nostri rifiuti in altre città. Questo è il principio di solidarietà a cui puntiamo. Ci era stato chiesto anche dalla Regione di creare delle situazioni favorevoli, ed è quello per cui si è lavorato. E ci tengo a sottolineare che non è una speculazione o un business perché la tariffa che pagano a Macerata è la stessa di Isola del Piano.

«Le tariffe sono le medesime, a cui si aggiungono, come consuetudine, i costi del trasporto». Si tratta di un progetto partito nel 2017 «che ha visto un iter lungo, interrotto da alcuni stop arrivati dalla Regione sia con la passata maggioranza che con quella attuale – aggiunge Paolini –. Voglio ricordare che comunque il piano d’ambito non si è mai fermato, nemmeno con il covid o con altre calamità».

Si lavora con una proiezione futura, sottolinea il presidente Ata «dobbiamo da subito metterci al lavoro per vedere come risolvere il tema della gestione dei rifiuti che creano sempre più problemi a livello provinciale, regionale e anche a livello nazionale. Le idee sono da mettere insieme, ascoltando i territori, i cittadini, ma anche il punto di vista di quella che è l’utenza finale che deve avere un costo sempre consono al servizio che riceve». Il presidente dell’Ata ha sottolineato inoltre come il territorio debba essere servito al meglio in ogni area, garantendo un servizio di qualità in ogni area. «Il tutto avendo sempre una proiezione futura, andando anche a controllare le impiantistiche: non si può dire no a tutto. Ora siamo riusciti a raggiungere un ampio consenso, siamo intorno al 77-78% dei comuni ha votato sì, ma, ripeto, il lavoro non finisce certo qui». Tra coloro che non hanno votato a favore del progetto, il comune di Montelabbate.

I contrari

«Dopo voti a favore o astensioni, la giunta ha deciso questa volta di votare in maniera contraria perché nelle ultime settimane ci sono segnali sia a livello regionale che provinciale che ci fanno credere che questo piano d’ambito a poco, o quasi a nulla, servirà – afferma l’assessore Pierluigi Ferraro, con delega all’ambiente –. Già da ora si parla di mettere mano a questo piano e a livello regionale ci sono alcune richieste di abrogazione di leggi che sono all’interno di questo piano. Non siamo inoltre d’accordo con l’idea di creare un inceneritore».