Pesaro, motociclista vola nel dirupo: papà Jarno muore sul colpo

È morto così Jarno Pazzaglia, 44 anni pesarese papà di due figli minori , lungo la strada Le Capute , nei tornanti vicino a Urbania , intorno al le 18 di domenica . Inutile l’intervento del 118, arrivato con un’ambulanza sul posto poco dopo l’incidente insieme a carabinieri, p olizia locale comunitaria e vigili del fuoco, i quali hanno r ecuperato dalla scarpata il corpo del motociclista pesarese, che è morto sul colpo.

Il centauro , per fare ritorno a casa dopo la gita domenicale in sella alla sua Ktm, aveva scelto un tratto della statale 73 b is di Bocca Trabaria e non poteva essere diversamente perché quella arteria chiamata Le Capute è molto amata da i motociclisti che sono attirati da tutte le Marche dal suo fascino con curve da pennellare, oltre a panorami mozzafiato.

Purtroppo , Jarno Pazzaglia è stato tradito da un tornante lungo gli 11 chilometri verso Urbino . Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Per Jarno Pazzaglia i motori non erano solo una passione, erano anche una professione. Infatti, faceva il meccanico ed era il titolare a Pesaro della “Jarno officina”, in via Ferraris 52, nel quartiere di Montegranaro, dove eseguiva riparazioni meccaniche e forniva anche servizi di elettrauto e gommista. La sua salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Urbino a disposizione dell’autorità giudiziaria

