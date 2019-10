Violento schianto tra auto e moto, centauro 60enne finisce a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Pauroso scontro tra un’auto e una moto di grossa cilindrata lungo la strada statale 502 in prossimità dell’incrocio Villa Strada-Cingoli. Ad avere la peggio un motociclista 60enne, residente nell’Anconetano, trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Al momento del ricovero il sessantenne non era in pericolo di vita. Sul posto il 118 di Cingoli e i carabinieri per gli accertamenti del caso.Secondo una prima ricostruzione (come detto, l’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Cingoli) il motociclista alla guida di una Bmw 1200 stava percorrendo la statale in direzione Jesi, quando all’incrocio Villa Strada -Cingoli c’è stato lo scontro con una Fiat Punto condotta da un ragazzo del posto. L’impatto è stato abbastanza violento con il motociclista che è volato rovinosamente a terra, mentre la moto si è fermata su un dosso al lato della strada.