Centra un muretto e finisce contro un palo: grave motociclista

FANO Millimetrico atterraggio di un’eliambulanza a pochi metri dal trafficato viale Piceno, a Fano intorno alle 13.20 di ieri, per prelevare un centauro ferito. Milanese, 31 anni, era andato a sbattere contro lo spigolo di un muretto e contro un palo della luce, dopo avere perso il controllo della sua Royal Enfield Himalayan a causa dell’urto contro la fiancata sinistra di una Renault Clio. Moto e auto viaggiavano entrambe verso la città. Raggelante la scena che hanno visto clienti e personale di un bar lì vicino.«Abbiamo sentito un gran botto – racconta un testimone – e ci siamo girati verso le vetrate per capire che cosa fosse successo. C’era una persona immobile sull’asfalto, ho provato subito una stretta alla bocca dello stomaco: anche io viaggio sulle due ruote e so bene quali conseguenze possano provocare simili incidenti». Tra l’altro, dopo avere perso il controllo a causa dell’urto, il motociclista ha attraversato la corsia opposta: per sua buona sorte in quel momento non c’era traffico diretto a sud.