PESARO E’ il matrimonio dell’anno e oggi è il gran giorno, sebbene la data non sia stata mai confermata dai due innamorati. A Venezia, si celebreranno le attese nozze tra la supercampionessa del nuoto Federica Pellegrini, 34 anni, e il suo ex allenatore, il pesarese Matteo Giunta, 40. Un amore discreto ma fortissimo il loro, che li ha portati all’altare. Il sodalizio sportivo è nato nel 2013, il sentimento – pare - nel 2018 ma è stato nascosto fin quando lei, nell’estate 2021, ha detto addio alle gare e ha reso pubblico l’amore per Matteo. Nel novembre scorso la proposta di nozze in una suite dell’hotel Danieli a Venezia. L’evento è avvolto nella privacy perchè i due sono sempre stati una coppia molto riservata. Si vocifera un massimo di 160 invitati. Le fedi saranno griffate Damiani e il wedding planner è Enzo Miccio.

APPROFONDIMENTI RICORDI D'AMORE Filippo Magnini e Giorgia Palmas, le foto dall'album del matrimonio LA CERIMONIA SPECIALE Magnini e Palmas, promossi sposi sul lago di Como. Tanti Vip alle nozze e due damigelle speciali LA DECISIONE Filippo Magnini e Giorgia Palmas annunciano il loro matrimonio bis: ecco la data che hanno scelto

I cani protagonisti durante il ricevimento

Pare che i quattro bulldog francesi della coppia – Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca - avranno un ruolo da protagonisti, soprattutto durante il ricevimento.Top secret il luogo della cerimonia, anche se si ipotizza potrebbero essere gli ambienti di San Zaccaria, in Piazza San Marco. Il ricevimento avverrà al lussuoso JW Marriott Venice Resort. Le nozze in Chiesa saranno celebrate da monsignor Antonio Genovese, 64 anni, trevigiano, parroco di Montebelluna. Ama lo sport e, quando la Divina era una bambina, è stato il parroco di Spinea, città della famiglia Pellegrini. E’ stato una guida spirituale per Federica e sembra che lo abbia fortemente voluto al matrimonio la mamma dell’atleta.

I testimoni

Il testimone di Fede sarà il fratello Alessandro mentre quello dello sposo potrebbe essere il fratello Tommaso, che si sposato pochi mesi fa anticipandolo sul tempo. Arriveranno in tanti da Pesaro. Il matrimonio è blindato e tra gli invitati figurano il presidente del Coni Giovanni Malagò, la coppia del tennis Flavia Pennetta e Fabio Fognini e il gotha dello sport italiano. Nei giorni scorsi, i due prossimi sposi erano in vacanza nel mare di Sabaudia, felici e spensierati. Ora si attende il viaggio di nozze.