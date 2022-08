Federica Pellegrini e Matteo Giunta: acqua in bocca, la data nel matrimonio resta top secret (a settembre?)

PESARO «Il matrimonio, l’abito bianco e tutto il contorno sono qualcosa di nostro, personale. Preferiamo non dire nulla ora» ha detto la Divina Federica Pellegrini, smentendo l’informazione in più giornali riportata che sarebbe convolata a nozze con il pesarese e Matteo Giunta (suo allenatore e cugino di Filippo Magnini) il prossimo 27 agosto Venezia, la città dove Federica è nata. Dunque non un rinvio ma un errore di valutazione di chi interpretando le parole di Federica rialasciate a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo: «Ci sposeremo a fine agosto» aveva dedotto che sabato 27 poteva essere il giorno giusto. Il matrimonio è comunque un’inossidabile certezza visto che persino l’addio al nubilato di lei e al celibato di lui, sono già stati festeggiati. Ma la data reale sarebbe solo spostata qualche giorni in avanti anche se sulla stessa Federica e matteo continuano a tenere le bocche cucite.

L'attesa

«È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla» ha dichiarato al quotidiano l’Arena l’ex nuotatrice che, come è noto ha scelto wedding planner famoso ed esperto come Enzo Miccio. Insomma, i fiori d’arancio non sono poi così lontani e volendosi divertire a tirare a indovinare il 3 o il 10 settembre potrebbero essere le date giusta. Di recente Federica aveva glissato anche le domande dei giornalisti sulla maternità. Mantenendo il suo pensiero segreto dietro la solita ironia che sa esprimere.