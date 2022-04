Filippo Magnini e Giorgia Palmas annunciano il loro matrimonio bis: ecco la data che hanno scelto

PESARO - Un amore grandissimo che sarà sancito, questa volta davanti a Dio, sabato 14 maggio. Lo hanno svelato e annunciato, in coppia, i già coniugi Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo, su Canale 5, ieri pomeriggio. Ma non hanno detto il luogo. Sempre più uniti e affiatati, i due non stanno nella pelle.

«Non lo avevamo ancora detto per scaramanzia. Volevamo una data vicina al matrimonio civile. Ci saranno parenti, amici e tanti invitati. Io sono sicuro che mi commuoverò», afferma Magnini. Insieme da quattro anni, giusto quasi un anno fa, lo scorso 12 maggio, si sono detti sì con il rito civile. Freschi di corso prematrimoniale, ora li aspetta il bis. Filippo, appena laureatosi con 110 e lode, è un perfetto papà. «Lui gioca molto con le barbie assieme a Mia», afferma la Palmas. Manca un maschietto, sottolinea la conduttrice Silvia Toffanin. «Se ci fossimo incontrati prima, saremmo andati avanti anche con tanti altri progetti, in questo momento facciamo fare al destino», risponde Giorgia.

«Sarebbe comunque bellissimo, ma tanto verrebbe fuori un’altra femmina», sorride Re Magno. «I miei 40 anni? Dopo aver nuotato per 30, cambi vita. Temevo di non riuscire a vivere le stesse emozioni che ho provato quando ho vinto un Mondiale o ho partecipato a un’Olimpiade, invece quelle con la mia famiglia le hanno ampiamente superate, mi hanno dato grandi gioie. Tra me e Giorgia ci sono piccoli battibecchi quotidiani. Ci scontriamo sulla diversa visione di come ci ricordiamo le cose, sulle vicende temporali. Siamo diversi sul fatto che, quando litighiamo, io ho bisogno di confrontarmi subito, a lei serve il suo tempo», termina il due volte campione del mondo.

