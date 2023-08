PESARO - Se ne è andato Roberto Giovanelli, storico fotografo di Montecchio. Con la sua scomparsa alla bella età di 93 anni non si spegne l’amore per la fotografia e per un’attività decennale, passata ora in mano ai figli. Le comunità di Montecchio e Colbordolo si uniscono al dolore dei familiari e dei tre figli Claudio, Davide e Luca, proprio quest’ultimo porta avanti l’attività dello studio. Il primo negozio di Roberto Giovanelli, a Colbordolo nella metà degli anni ’50. L’ultimo saluto a Roberto sarà domani alle 16 alla chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Montecchio.

APPROFONDIMENTI IL FUNERALE Pesaro, Alice Fraternali uccisa dal melanoma a 19 anni, l'ultimo straziante saluto nel parco