PESARO - Volti straziati al Parco dei Tigli dove ieri mattina è stato celebrato il funerale di Alice Fraternali, 19 anni, morta giovedì sera dopo una lotta di due anni contro un melanoma.

Voce strozzata anche per don Giorgio Paolini che ha dovuto trovare le parole per consolare la disperazione degli amici, di mamma Natascia e del padre Claudio. E non poteva essere che un dolore generale quello che ha colpito l’intero quartiere, non solo per la giovinezza di Alice ma anche e soprattutto per il suo carattere, il suo cuore generoso e la sua voglia di impegnarsi. Alice si era diplomata l’anno scorso al liceo Mamiani, poi si era iscritta all’Università di Ancona: voleva fare l’infermiera. Attivissima in parrocchia, ma anche nella vita sociale del quartiere Borgo Santa Maria, lascia un vuoto difficile da raccontare. Tra i momenti più commoventi ieri mattina, la lettura del messaggio della mamma di Marco Ragnetti, il 16enne morto l’anno scorso mentre andava a scuola. «Loro - ha scritto la madre riferendosi a Marco e Alice - loro sono le nostre gambe quando non riusciamo a camminare e il nostro respiro quando siamo senza fiato».