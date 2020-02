Pesaro, ladri e balordi all'assalto dei negozi: pizzeria ripulita e parrucchieria presa di mira

PESARO - Forse un ladro solitario, un balordo a caccia di qualche soldo dal fondo cassa dei negozi da usare per comprare la droga. Un copione già visto in precedenti furti di questo tipo. Sta di fatto che da qualche giorno a essere prese di mira sono piccole attività commerciali.

E anche la notte scorsa sono stati due episodi. Si tratta di un colpo alla pizzeria Porto’s di via Cecchi dove è stata forzata la porta di ingresso e rubato il fondo cassa di circa 50 euro in monete. Un furto che già a partire dall’obiettivo fa capire che si tratta più di un balordo o una piccola banda che di ladri specializzati e professionisti. A qualche centinaio di metri da segnalare il tentativo di intrusione alla parrucchieria Max Uomo di viale Fiume, sempre in zona mare. Qui qualcuno ha tentato di infrangere la vetrata, ma i colpi hanno svegliato i vicini. Sembra che qualcuno si sia affacciato e il ladro abbia desistito dal suo proposito, disturbato.

