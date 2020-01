Pesaro, strage di auto al centro commerciale: i ladri rompono i vetri e rubano borse e computer

PESARO - Strage di auto nel parcheggio del centro commerciale: intorno alle 13 i ladri hanno fatto visita ad alcune automobili nel parcheggio del Rossini Center di via Gagarin. Qui hanno spaccato il vetro di una Mercedes. Una volta garantitosi lo spazio sono riusciti ad arraffare una borsa Piquadro da lavoro. All’interno c’erano dei documenti di un’azienda

I furti sono stati in serie perché i topi d’auto hanno colpito anche una Volkswagen Tiguan da cui hanno rubato una borsa che conteneva un Ipad un caricatore e altri prodotti hi-tech. Infine il terzo vetro infranto su una Audi. Anche qui il bottino è stato una borsa da lavoro che conteneva pc portatile, tablet e caricatori. I furti sono stati denunciati alla Polizia che è intervenuta per i rilievi di legge. Si cercheranno le immagini di videosorveglianza della zona per trovare elementi utili a identificare i responsabili.

