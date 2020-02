Pesaro, distributori automatici danneggiati e negozio derubato: la via ostaggio dei balordi

PESARO - Via Cavour in balia di un balordo o di una piccola banda di malviventi dediti a furti e danneggiamenti. Tutto in una notte, quella tra domenica e lunedì. Primo caso, un altro atto di vandalismo nel punto vendita Acca20quattro, il distributore automatico di cibo, bevande e altri prodotti. I balordi hanno tentato di spingere le macchinette probabilmente per cercare di aprire il vano portamonete. Ma non ci sono riusciuti.

LEGGI ANCHE:

Maxi tamponamento con 5 auto e 2 camion coinvolti. Un ferito grave, code e rallentamenti sulla Flaminia

Ascoli, i familiari lo trovano nel campo: gravissimo un 30enne colpito da un colpo di fucile

I titolari si sfogano sui social network: “Facciamo sapere che le registrazioni e le foto dei vandali sono state depositate in questura insieme alla denuncia. Possiamo chiudere un occhio e ritirare la denuncia senza procedere, in caso di contatto da parte di questi ultimi per un rimborso danni”. A pochi passi alla Falcioni Social Bakery di via Cavour hanno forzato la porta e si sono introdotti all’interno. Qui hanno manomesso il registratore di cassa da cui i ladri hanno rubato qualche centinaio di euro, le rimanenze degli incassi del weekend. Entrambi i furti sono stati denunciati alla polizia che ha avviato le indagini partendo proprio dalle immagini di videosorveglianza della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA