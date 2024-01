Pesaro, scoppia l'incendio dal materasso al primo piano: inagibile tutta la palazzina, abitanti evacuati

PESARO - Paura nella notte a Pesaro nel quartiere di Pantano, in via Maroncelli, dove è andata a fuoco una palazzina ora completamente inagibile. L’allarme è scattato intorno alle 4 di mattina. L’incendio ha interessato tutte e tre i piani dello stabile.

Le persone che vi abitano, in tutto questa notte ne erano presenti tre, sono state evacuate e stanno bene. Le fiamme sono partite da una stanza dove c’era un letto con un materasso - probabile luogo di origine del rogo - ma anche una libreria con tanti libri per cui le fiamme hanno facilmente attecchito. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco. L’incendio è divampato da un appartamento al primo piano e poi ha interessato i piani soprastanti.