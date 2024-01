FANO All’età di 63 anni è morto per un infarto acuto, alle 4,30 nella notte di Capodanno, nella sua residenza di Fano il dottor Carminio Gambacorta stimato ortopedico e medico sportivo. Aveva frequentato il liceo scientifico Galileo Galilei a Macerata e studiato come specialista in medicina dello sport presso l’università degli studi di Perugia. Poi ortopedia e traumatologia nell’università Politecnica delle Marche. Lascia la moglie Giacomina e i due figli Elena e Filippo. Era fratello di Maria Ausilia, nota ex esponente Cinque Stelle di Ancona.

Legato al football americano

Lo ricordano a Fano con particolare affetto. Era stato un pilastro della squadra di football americano dei Dolphins di Ancona, prima come giocatore in linea di attacco, sin dai primi campionati, e poi come medico e presidente. E’ stato anche al servizio della Federazione nazionale di football americano.

Il dottor Gambacorta come ortopedico ha svolto servizio sino a gennaio dello scorso anno all’interno dell’ex azienda ospedaliera Marche Nord. Dopo incarichi in Valle d’Aosta, aveva lavorato presso l’ospedale di Fossombrone per poi passare a Fano e infine a Fano-Pesaro quando ci fu la fusione. Era specialista in ortopedia e traumatologia e per alcuni anni anche in medicina dello sport. Molto legato agli ambienti sportivi in particolare quello del football americano e rugby. Da gennaio dello scorso anno aveva lasciato l’ospedale per cominciare servizio sul territorio nella provincia di Ancona come medico specialista in ortopedia e traumatologia. I colleghi lo ricordano per il carattere «sempre sincero» anche se talvolta «burrascoso». Il primario di ortopedia dell’Ast Pesaro Urbino Luca Memè aggiunge: «Ho passato con lui dei bei momenti, comprese vacanze fatte con le famiglie». Un uomo schietto capace di muoversi con sicurezza convinto dei suoi propositi che sono sempre stati apprezzati. Un personaggio che lascia un grande vuoto. Gli amici lo ricordano anche nei momenti conviviali più piacevoli. Era sempre pronto a dare il suo contributo di allegria. Un florilegio di commenti impregnati di commozione per l’improvvisa scomparsa si è sviluppato ieri sui social media con il passare delle ore.

Il cordoglio sui social

«La notizia più triste che apre il 2024 con grande rimpianto e tristezza». «La persona più speciale che ho mai conosciuto». «Non riesco a crederci, Ciao doc». La sua scomparsa è un dramma per i Dolphins: «Attoniti e sgomenti noi tutti Dolphins ci uniamo a Elena e Giacomina in un forte abbraccio. Che la terra si sia lieve fratello caro». Del dottor Gambacorta restano ricordi, sorrisi e dedizione di un carattere forte che lascia un segno profondo in tutti i comparti dove ha agito come protagonista.