MONTEGRANARO - Tormenta per anni l'anziana madre: uomo di 46 anni denunciato per maltrattamenti a Montegranaro.

I militari della locale Stazione dei Carabinieri, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia formalizzata da un'anziana residente a Montegranaro, hanno denunciato a piede libero il figlio convivente della stessa, un 46enne, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La denunciante ha affermato che da vari anni il figlio la sottopone a reiterati comportamenti aggressivi e minacciosi, che hanno indotto la donna a modificare le proprie abitudini di vita. Nonostante ciò, la vittima ha riferito di non aver mai fatto ricorso alle cure mediche né di aver richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per tali episodi di violenza. I Carabinieri hanno prontamente informato la competente Autorità giudiziaria che ha deciso di procedere con l'attivazione del codice rosso, al fine di garantire la massima tutela alla vittima e avviare le dovute indagini per far luce sui fatti accaduti.