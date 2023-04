PESARO - Piazzale D’Annunzio, una settimana dopo: scavi quasi finiti, cordoli in arrivo. E il Cascone di Valentino resterà sempre dentro il cantiere, verrà spostato solo quando arriverà il basamento della nuova location decentrata. Rispetto a sette giorni fa, quando sono iniziati i lavori di restyling di piazzale D’Annunzio, con la sistemazione della segnaletica e l’allestimento degli spazi di cantiere, il cuore del lato di Levante di viale Trieste ha tutto un altro aspetto. Niente più auto, rimossi tutti quegli arredi e spazi che erano stati allestiti per la scorsa estate. E l’asfalto è stato in buona parte sbancato. Risalta ancora di più, in questa situazione. Il maxi casco dedicato a Valentino Rossi, che da qui al termine dei lavori, si sposterà al massimo di qualche metro.



Il basamento



«Lo lasciamo lì fino a quando non avremo predisposto la vasca con il basamento - spiega l’architetto Ferdinando Leoni, che ha curato il progetto di rigenerazione dell’area - la vasca sarà una delle prime cose che faremo dopo la parte legata alla viabilità. Lo spostamento sarà unico, verrà imbragato il casco e posizionato sopra il basamento. Durante l’intervento, non ci darà nessuna fastidio». Architetto, come procedono i lavori in cantiere? «A causa della pioggia, abbiamo dovuto rimandare di una giornata i picchettamenti. A parte questo, l’impresa sta viaggiando alla grande, sono già quasi finiti gli scavi, abbiamo presi gli accordi con la pizzeria, e giovedì arriveranno i cordoli. Siamo nei programmi dopo questa prima settimana».

Le modifiche alla viabilità



Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al 12 maggio: direzione di marcia invertita in via Buonarroti, per raggiungere viale Trento, e nel tratto di viale Trento compreso tra via Buonarroti e via Mascagni, da cui è possibile raggiungere di nuovo viale Trieste. Via Verdi percorribile solo fino a viale Trento, con l’ultimo tratto prima di piazzale D’Annunzio percorribile solo dai residenti con doppio senso di circolazione. Stessa cosa nei tratti di viale Trieste limitrofi al piazzale, sia a nord che a sud. Lungomare Nazario Sauro raggiungibile da via Zanella. I lavori dovrebbero concludersi tra giugno e luglio, con le piantumazioni spostate in autunno. Il primo step sarà più strutturale, il secondo più estetico, di rifinitura ed allestimento. Il maxi-casco di Valentino Rossi sarà collocato non al centro della piazza ma nella parte circostante, ben visibile, protetto e valorizzato alla base da un velo d’acqua, con la soluzioni tipo acqua a sfioro “infinity”. Nella prima fase verrà spostato di qualche metro il tratto di ciclabile che percorre il piazzale per ampliare l’area. Questa parte di Bicipolitana verrà illuminata dal basso e protetta da una schermatura vegetale realizzata con delle siepi. Il verde nel piazzale dopo l’intervento, passerà dal 2 al 37%. Saranno collocati piante e arbusti che ridurranno gli effetti del calore estivo e abbasseranno l’inquinamento sonoro. Verranno anche allestite postazioni fisse (circa 30 posti a sedere) che corrono, definendola e arricchendola lungo la circonferenza della piazza e la sistemazione della pavimentazione interna, che potrà accogliere circa 450 sedute amovibili.