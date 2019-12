Pesaro, armi e un secchio di eroina in garage: preso anche il marito dopo un folle inseguimento

PESARO - Eroina e armi nel garage di una casa di Pantano: dopo l'arresto della donna, alcuni giorni fa, i carabinieri sono riusciti ad ammanettare anche il marito, evaso dai domiciliari e protagonista di un inseguimento mozzafiato.

La fuga di A.S., ravennate classe 1951, residente a Tavullia ma di fatto domiciliato a Saludecio (RN) si è conclusa ieri sera, alle ore 19.30, quando l’uomo è stato fermato dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica.

Gli uomini dell’Arma erano sulle tracce del fuggitivo già da quando, la scorsa settimana, era evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per vecchi reati in materia di droga e dopo che la propria compagna era stata arrestata poiché trovata in possesso di un ingente quantitativo di eroina, nonché di una pistola, custoditi in un box nel pesarese.

Le indagini hanno consentito di ricostruire che l’uomo, probabilmente pronto a riconoscere la proprietà tanto di quell’arma quanto di quell’elevato quantitativo di stupefacente, stava in realtà progettando la fuga. E per questo motivo, lo scorso venerdi13, intercettato dai militari cattolichini in zona fontanelle di Riccione, ha tentato il tutto per tutto, non fermandosi all’alt imposto dai carabinieri e speronando il mezzo militare per darsi alla fuga.

Una fuga che nella serata di ieri è stata interrotta, però, all’interno di un ristorante nel riminese dove l’uomo stava cenando tranquillamente, fino a quando all’arrivo dei militari, ha compreso che la propria corsa era finita. Un dispositivo di ricerche messo in campo dai Carabinieri che ha consentito di individuare l’uomo e di attendere, in un momento di totale sicurezza, di procedere al suo arresto.

