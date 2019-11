Pesaro, armi clandestine e spaccio. La base era un garage di Pantano

IL SERVIZIO SUL CORRIERE ADRIATICO IN EDICOLA E SULL'EDIZIONE DIGIT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La penna-pistola non si vedeva dai tempi del primo. Uno strumento artigianale, monocolpo ma con licenza di uccidere. Così come lacon matricola abrasa, calibro 7.65, modificata mediante installazione di un silenziatore, molto simile alla vista a una F.N. Browning. Due “ferri” non qualunque, dotati di relativi, apparentemente ideali per colpire e non lasciar traccia. Sono stati ritrovati all’interno di un garage di via Ettore Mancini. Una donna residente a Saludecio è stata arrestata ì dai carabinieri della Tenenza di Cattolica diretti dal comandante Antonino Miserendino, al termine di una brillante operazione di osservazione e pedinamento. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, e detenzione illegale di armi modificate celate nel garage.