Si incendia il locale caldaia, vigili del fuoco spengono il rogo a Monte Cerignone

MONTE CERIGNONE - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 12 a Monte Cerignone per l’incendio di un locale tecnico di un’abitazione. La squadra dei vigili del fuoco arrivata subito sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta dall’incendio. I rilevi per stabilire le cause del rogo sono affidati a carabinieri.