Pesaro, rientra dalle vacanze e scopre che i ladri gli hanno rubato la caldaia nuova di zecca

PESARO - Rientra in casa e nota l’intonaco che si è staccato dal soffitto. Una infiltrazione d’acqua sospetta. Così scopre che i ladri sono arrivati addirittura a rubargli la caldaia nuova di zecca. A raccontarlo è un residente di via Salvatori, nella zona di piazza Redi che si è sfogato sul profilo Facebook Sos Furti Pesaro.

L’uomo abita in via Salvatori al terzo piano di un condominio. Il 26 agosto la sera è rientrato a casa dalle vacanze e si è accorto che il termostato della caldaia era spento e non dava segni di vita.



Ma è bastato poco per accorgersi che in salotto parti di soffitto si erano staccate a causa dell’acqua ed erano rovinate sul tavolo e a terra. Così l’uomo è salito di sopra nella mansarda dove ci sono i locali della caldaia per vedere cosa fosse successo. La porta era chiusa a chiave come era stata lasciata prima di partire. Ha infilato la chiave dentro la serratura e si è accorto che non si apriva. Dopo avere forzato un po’ è riuscito ad aprirla ed ecco che davanti a lui si è parata la brutta sorpresa: la caldaia non c’era più. Una Vailant nuovissima montata a dicembre 2019. Per di più non c’erano segni di effrazioni sia sopra che sotto alla porta del condominio. In seguito al furto il proprietario di casa ha dovuto fare i conti con i danni anche dentro casa per le infiltrazioni d’acqua. I commenti sui social sono eloquenti e vanno dal «incredibile, puntano persino a una caldaia» fino a «mi sembra fantascienza, è assurdo».

