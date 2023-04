Ascoli, incendio tra i rifiuti e nube di fumo alla discarica di Relluce: vigili del fuoco in azione

ASCOLI - Rifiuti in fiamme e nube di fumo alla discarica di Relluce, a Campolungo di Ascoli Piceno.

I Vigili del Fuoco della centrale di Ascoli stanno intervenendo dalle ore 17, sono riusciti, con l'ausilio di due autobotti a circoscrivere l'incendio che ha coinvolto alcuni cumuli di materiale. I pompieri sono ancora all'opera per la messa in sicurezza del luogo. Per fortuna le fiamme non hanno causato feriti.