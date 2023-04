Paura a Fabriano, va a fuoco il sottotetto di un condominio. Due autobotti per spegnere l'incendio

FABRIANO - I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri in Via Santa Croce a Fabriano per un incendio che si e sviluppato sul tetto di un condominio di tre piani.

Le fiamme hanno coinvolto una superficie di circa 20 mq di copertura ventilata in legno. La squadra di Fabriano intervenuta con due autobotti e con l’ausilio dell’autoscala arrivata dalla Centrale di Ancona, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a bonificare l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.