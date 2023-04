Macerata, scoppia l'incendio in una fabbrica dismessa, giallo sulle cause

MACERATA - Incendio in una fabbrica dismessa, l'ex stabilimento Parima, a Macerata, i vigili del fuoco domano le fiamme ma non è ancora stata stabilita l'orgine della scintilla.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11 in contrada Mozzavinci a Macerata per un incendio che si è sviluppato all’interno di una locale che era adibito ad attività produttiva. Sul posto la squadra con 2 autobotti, che ha spento le fiamme evitando la propagazione agli altri locali e messo in sicurezza l’area coinvolta. L’intervento, che era iniziato alle 11 circa, si è concluso nel primo pomeriggio. Non si segnalano persone coinvolte. Presente sul posto anche la Polizia. Sono i corso accertamenti sulle acuse del rogo.