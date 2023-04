Auto a fuoco in autostrada: attimi di paura per le persone a bordo. Ma dentro non c'era nessuno

LORETO - Disagi in A14 per un’auto in fiamme tra i caselli di Loreto e Ancona Sud, nella carreggiata in direzione Bologna. Attorno alle 13,30 un veicolo alimentato a gpl ha preso improvvisamente fuoco.

Auto in fiamme al casello dell'autostrada

Sono stati momenti di panico perché si temeva che ci fossero delle persone a bordo. In realtà, al loro arrivo il personale del 118 e i vigili del fuoco hanno constatato che nell’auto non c’era nessuno: probabilmente il proprietario si è allontanato autonomamente per mettersi in salvo e al momento è irreperibile. Il rogo è stato spento dai pompieri, il veicolo è completamente distrutto.