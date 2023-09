MONDOLFO - Investe due pedoni in piena notte e scappa: arrestata 42enne cubana. L’accusa è quella di lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato alle 00,15 quando una Ford Focus grigia stava percorrendo la Valcesano (provinciale 424) in direzione di Marotta. Alla guida una donna cubana residente a Mondolfo. La conducente ha investito violentemente due ragazzi del Bangladesh, uno di 23 anni l’altro di 29. Stavano andando a piedi verso casa. Un impatto tremendo che ha fatto rovinare a terra i due con pesanti conseguenze. La donna non si è fermata per prestare soccorso lasciando i due feriti sulla strada. Sul posto poco dopo è transitato un altro conducente che ha visto i feriti e ha dato subito l’allarme all’ambulanza e alle forze dell’ordine.

I due sono stati portati d’urgenza dalle ambulanze del 118 all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Entrambi in prognosi riservata, il 29enne ha riportato nell’impatto fratture multiple. Il più giovane, soccorso in codice rosso, è quello che ha riportato le conseguenze più gravi con trauma cranico ed ematomi alla testa. Ieri, veniva segnalato in fin di vita. I carabinieri della stazione di Monte Porzio, che avevano la pattuglia in servizio, insieme a quelli di Mondolfo, competenti territorialmente, si sono messi alla ricerca del responsabile e alle 3 circa si sono presentati a casa della donna.



I frammenti della carrozzeria



Sul luogo dell’incidente erano stati trovati due frammenti della carrozzeria che sono risultati perfettamente combacianti con i danni visibili sulla Ford Focus della donna, che riportava varie ammaccature. Il mezzo, perciò, è stato sequestrato e la donna arrestata per lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso per non essersi fermata a prestare aiuto ai due feriti. Ieri si attendeva ancora l’esito delle analisi del sangue a cui la donna è stata sottoposta per verificare se avesse assunto alcol.

Elemento che costituirebbe un’aggravante nel capo di accusa. Lunedì la donna verrà portata davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto, assistita dall’avvocato Matteo Mattioli. Fornirà la sua versione e verranno chiarite anche le circostanze dell’incidente e degli accertamenti per risalire a lei.