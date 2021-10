Nuova raccolta differenziata, primi incontri nei quartieri: ecco quando prenderà il via l'Ecoprogetto

MONDOLFO - Dal 1 gennaio 2022 partirà il nuovo Ecoprogetto che potenzierà la raccolta differenziata e l’igiene urbana sul territorio comunale, introducendo servizi più efficienti e modalità che richiederanno la collaborazione dei cittadini nel mutare le loro abitudini di conferimento dei rifiuti domestici. Nei prossimi giorni sarà recapitata alle famiglie una lettera del sindaco Nicola Barbieri, con la quale verranno fornite le prime indicazioni sul nuovo servizio e le informazioni utili che accompagneranno la fase di avvio del progetto.



Il servizio porta a porta prevederà la rimozione dei contenitori stradali a libero accesso e la consegna di nuovi bidoncini per la raccolta, che renderanno più puntuale ed efficace la gestione dei rifiuti, oltre alla presenza in diversi quartieri di ‘ecoisole’ a servizio delle utenze non residenziali e di utenze non domestiche con specifiche necessità. Dal 15 novembre il gestore del servizio Onofaro Srl distribuirà un kit alle famiglie costituito da sacchetti per l’umido e bidoncini per la separazione di: umido, carta-cartone, vetro-metalli, plastica e secco residuo. Anche sfalci e potature saranno ritirati porta a porta, inoltre sarà disponibile il ritiro a chiamata per grandi volumi.

Con l’attrezzatura, verrà distribuito un pieghevole contenente le istruzioni per la corretta differenziazione e il conferimento dei rifiuti, l’ecocalendario e la tessera di riconoscimento per ciascuna utenza, con la quale sarà possibile autenticarsi presso il centro ambientale e accedere a ulteriori servizi. Se i cittadini dovessero essere assenti, troveranno un avviso cartaceo dove saranno indicate le modalità per poterli ricevere o ritirare direttamente. L’ufficio ambiente del Comune, assieme al gestore del servizio, ha organizzato una serie di incontri esplicativi, nei diversi quartieri della città e predisporrà la pagina Facebook ‘Raccolta differenziata Mondolfo’ con tutte le informazioni utili.



Questi gli incontri: 8 novembre al salone Aurora; 9 alla sala Ciriachi, 10 a Piano Marina (sala parrocchiale ‘Blasi Fenici’), 11 alla sala parrocchiale della chiesa San Giovanni, 12 al centro socio sportivo di Centocroci. «Questi incontri saranno l’occasione per spiegare ai cittadini il funzionamento del nuovo sistema di raccolta differenziata e i suoi vantaggi – sottolinea l’assessore all’ambiente Filomena Tiritiello - oltre a costituire un momento di confronto per rispondere alle domande. Siamo di fronte a un importante cambio di passo che ci consentirà di innalzare ulteriormente il livello di qualità e vivibilità nel nostro territorio».

