MONDOLFO - Di nuovo un fine settimana di paura per i residenti del centro storico che lanciano un appello al Comune: «Servono le telecamere di videosorveglianza». Il ripetersi di furti nelle case a tutte le ore del giorno se, nel corso dell’estate, è un fatto fisiologico, però non alleggerisce la preoccupazione dei residenti. Vedere la propria abitazione violata dà un senso destabilizzante molto forte.

L’escalation



Nella giornata di sabato infatti si è registrata un’altra incursione dei balordi in un appartamento di via Vandali. I ladri hanno arraffato tutto ciò che di prezioso e di valore si poteva trovare nella casa, completamente messa a soqquadro. Oltre al bottino e i danni riportati a causa del furto, i residenti avvertono sempre più insicurezza e preoccupazione per il susseguirsi di raid che hanno interessato Mondolfo e le cittadine circostanti nel mese di agosto, da Fratterosa a San Costanzo. In un’email inviata all’amministrazione comunale, i residenti invocano l’incremento degli strumenti di prevenzione contro fenomeni delittuosi come i furti in appartamento.

Si legge infatti nel testo inviato che «con la presente vogliamo informare l’assessorato alla sicurezza di quanto sta avvenendo nel nostro territorio e contestualmente richiedere un’intensificazione degli apparati di prevenzione alle operazioni criminali. In questo mese corrente di agosto, i furti in abitazione si sono intensificati notevolmente (solo in via Vandali sono stati due nell’arco dell’ultima settimana). La nostra abitazione è stata oggetto nella giornata del 19 agosto di furto, con soqquadro delle suppellettili, sottrazione di denaro e monili aurei. Chiediamo pertanto che l’assessorato deputato alla sicurezza, possa prevedere nei tempi più rapidi un capitolato di spesa a favore dell’installazione di telecamere di pubblica sorveglianza anche per il territorio del centro storico, essendo la parte costiera del Comune stata attrezzata di tale tecnologia già da diversi anni». Al momento sono infatti eventualmente disponibili soltanto le telecamere dei due istituti bancari del centro cittadino.

Jacopo Zuccari