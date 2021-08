Si schianta frontalmente con lo scooter contro un'auto: grave un 59enne

MONDOLFO – Schianto frontale tra un motorino e una Fiat Punto sulla strada statale Pergolese questa mattina alle 8 circa a Ponte Rio di Mondolfo. Ad avere la peggio un uomo di 59 anni del posto, dipendente di una ditta della zona e residente a Mondolfo, che è rimasto gravemente ferito. L’uomo guidava uno scooter in direzione mare monte quando giunto all’incrocio tra la Pergolese e via degli Sclavini si è schiantato contro una Fiat Punto che proveniva dalla direzione opposta. In seguito all’impatto lo scooterista è stato sbalzato a una decina di metri in avanti ricadendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la pattuglia della polizia locale e da Ancona si è alzato in volo l’equipaggio di Icaro. Il ferito, è stato trasportato da un’ambulanza in via degli Sclavini e da qui caricato sull’elicottero che lo ha trasportato d’urgennza all’ospedale regionale Torrette di Ancona in condizioni gravi.

APPROFONDIMENTI LA LITE Il poliziotto gli chiede di indossare la mascherina nel bar, lui lo... TOLENTINO Tremendo schianto frontale: una donna soccorsa dall'eliambulanza,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA