Grave ferita con la sega â€‹circolare: in soccorso arriva l'eliambulanza

MONDOLFO - Incidente sul lavoro in falegnameria ieri mattina nella zona industriale di via Volta. Un operaio di 44 anni residente a Marotta è rimasto ferito poco prima delle 8 nel turno di lavoro mattutino. L’operaio dell’azienda Igi srl è rimasto gravemente ferito alla mano destra mentre lavorava a un macchinario collegato a una sega circolare in movimento. La gravità della ferita ha richiesto immediatamente l’intervento dell’ambulanza partita da Marotta e congiuntamente si è alzata in volo da Ancona l’eliambulanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale che hanno preso visione della zona della fabbrica in cui era avvenuto da poco l’incidente.