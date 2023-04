MONDOLFO - Venire in vacanza in una tranquilla cittadina marchigiana lasciandosi alle spalle il caos della vita milanese e scoprire che gang di bulletti sono in azione ormai in tutti i luoghi. Ne ha fatto le spese un turista aggredito fuori dal ristorante. E’ successo nella tarda serata di domenica poco prima delle 23 in pieno centro storico a Mondolfo, in via Fermi, nei pressi del ristorante “Il chiostro dell’Avis”.

L’aggressione



La brutta disavventura è capitata a una comitiva di turisti milanesi in vacanza a Marotta e che si erano recati nella cittadina rivierasca per la cena. Finita la serata, il gruppo si è avvicinato alle proprie auto e qui la serata ha preso tutt’altra piega.

«C’era questa banda di ragazzini che visto l’aspetto dovevano essere tutti minorenni, che hanno cominciato ad alzare la voce e a fare commenti maleducati verso di noi» ha raccontato Cristina, una delle donne milanesi che faceva parte parte della comitiva dapprima aggredita verbalmente. Infastidito dal modo di fare dei bulletti , una persona del gruppo, un uomi di circa 60 anni ha cominciato ad avvertire i ragazzi che era il caso di farla finita e che era ora di piantarla con quella sequela di insulti. E per essere più incisivo ha fatto loro capire, con un gesto della mano, di allontanarsi. Per tutta risposta si è visto arrivare un pugno in faccia assestato da uno dei minorenni.

Un pugno in pieno volto, che ha sorpreso il 60enne che non immaginava una reazione così violenta, provocandogli perdita di sangue dal naso. La lite grazie al sangue freddo degli adulti non è poi degenerata anche per il pronto intervento della pattuglia del nucleo carabinieri radiomobile di Fano che sono accorsi in via Fermi nella zona del parcheggio di fianco al parco della Rimembranza. I militari hanno proceduto a identificare tutti i soggetti coinvolti ascoltando le diverse testimonianze. Sono stati chiamati e cercati i genitori del gruppetto di ragazzini agitati e che apparivano piuttosto fuori controllo tanto che inizialmente due di loro stavano per allontanarsi da via Fermi e sono stati prontamente richiamati sul posto dai carabinieri per l’identificazione.



L’uomo aggredito con il pugno non ha fatto ricorso alle cure del 118. Il giorno dopo lo sconcerto per l’episodio: «Torneremo in vacanza a Marotta – hanno assicurato i vacanzieri milanesi - di certo non ci spaventiamo per queste cose, purtroppo nella nostra città si vede anche di molto peggio. Il problema è la mancanza di educazione».