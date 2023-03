Si incendia il materiale di scarto di una fabbrica a Mombaroccio, a fuoco anche parte del capannone

PESARO - Un incendio scoppiato all'improvviso all'esterno di una fabbrica ha distrutto anche parte del capannone, rendendolo inagibile. L'allarme è scattato ieri sera, mercoledì 22 marzo, a Mombaroccio in provincia di Pesaro Urbino: i vigili del fuoco sono stati allertati a causa di un incendio di materiale di scarto posto all’esterno di una fabbrica.

Incendio a Mombaroccio, inagibile una fabbrica

Le fiamme hanno coinvolto successivamente una parte dell’interno dell’edificio: la squadra di Pesaro intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Il capannone è stato reso inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri di zona per capire l'origine dell'incendio.