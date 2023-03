Si incendiano 200 quintali di legna sotto una tettoia: spavento nella notte a Treia

TREIA- Minuti di grande spavento quelli vissuti ieri sera, 13 marzo, a Treia e precisamente in contrada Vallonica. Un incendio che ha coinvolto 200 quitali di legna, collocati sotto una tettoia in lamiera, ha reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per evitare conseguenze maggiori.

L'operazione

I pompieri sono arrivati sul posto con due autobotti e un mini escavatore per trasportare all'esterno il materiale. Le fiamme sono state spente utilizzando schiuma anti-incendio.