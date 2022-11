MOMBAROCCIO - Dopo l’ospedale di Pesaro, fa capolino anche quello di comunità di Mombaroccio, finanziato con 3 milioni e 600 mila euro di fondi Pnrr. Un nuovo servizio territoriale da costruire a partire da zero nel campo sportivo della frazione di Villagrande. Cosa ospiterà la struttura sanitaria non è ancora ben chiaro, si parla di una gestione infermieristica, ma la destinazione la stabiliranno le previsioni del piano socio sanitario che la Regione varerà nelle prossime settimane.



L’elaborazione



Intanto l’Area vasta 1 di Asur sta per aprire il bando di gara del concorso legato alla progettazione dell’ospedale di comunità di Mombaroccio. L’atto ufficiale è in fase di elaborazione e sembra imminente l’appalto a tecnici professionisti degli elaborati preliminari. Il cronoprogramma regionale prevede che entro aprile del 2026 l’ospedale sia realizzato, l’affidamento dei lavori è fissato per marzo-aprile 2023, mentre il cantiere si aprirà nell’estate in arrivo e le opere saranno realizzate durante i tre anni a venire. Anche se il Comune di Mombaroccio, pronto ad accogliere a braccia aperte la nuova struttura sanitaria, si augura che le operazioni siano concluse in anticipo rispetto alla scaletta.

E il sindaco Emanuele Petrucci, che sta mettendo anima e corpo per vedere realizzato l’ospedale, è soddisfatto per come sta procedendo l’iter della Regione: «Un altro passo avanti importante è stato fatto, i progetti sembrerebbero in arrivo - sottolinea il primo cittadino -, le scadenze sono dettate dall’Europa, ma auspichiamo di vedere la struttura pronta prima dei tempi dettati dal Pnrr, i lavori dovranno partire entro l’estate e ufficialmente terminare a marzo 2026. L’obiettivo però è costruire in due anni, c’è infatti un percorso nuovo per i fondi europei legati alla edilizia sanitaria che snellisce i tempi per la progettazione e l’affidamento dei lavori».

Il sindaco Petrucci non si sbilancia invece sul tipo di servizio offerto dal nuovo ospedale, che sarà realizzato in un’area verde di 14.000 metri quadrati dove ora ha sede il campo sportivo di Villagrande, terreno che il Comune ha già ceduto gratuitamente alla Asur (l’atto del notaio è relativo al diritto di superficie, non alla proprietà).

«La destinazione della struttura è legata al piano socio sanitario regionale - spiega Petrucci -. Essendo il nostro un ospedale di comunità si tratta di una gestione infermieristica, quindi saranno questi professionisti a organizzare il tipo di attività, coadiuvati dal distretto e dalla nuova Azienda sanitaria territoriale. Noi abbiamo presentato alcune proposte, sulle quali è stata coinvolta anche la cittadinanza, ma la decisione finale spetta alla Regione».

Anche per quanto riguarda la nuova sede del campo da calcio che dovrà traslocale è tutto sotto controllo: «Abbiamo sia i fondi per la progettazione della struttura sportiva - annuncia il sindaco -, 18 mila euro già stanziati dal Comune, sia l’area alternativa sulla quale ci siamo concentrati, dopo averla condivisa con la società Real Mombaroccio. Il terreno si trova vicino all’incrocio tra via Turlo e via Bevano, a mezzo chilometro più a valle rispetto al campo attuale. Attendiamo l’esito di alcune verifiche prima di procedere all’acquisizione dell’area».



La rete



L’ospedale di comunità di Villagrande, l’unico che sarà costruito di sana pianta, farà parte della rete delle quattro strutture sanitarie territoriali della provincia previste a Cagli, Fossombrone, Sassocorvaro e, appunto, Mombaroccio. Un presidio strategico e baricentrico tra Pesaro e Fano, per il quale il sindaco Petrucci ringrazia «l’Asur della collaborazione e la Regione per la scelta della sede della struttura».