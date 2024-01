MOMBAROCCIO Una malattia che non perdona, scoperta appena pochi mesi fa, l’ha strappata alla vita a soli 41 anni. La comunità di Mombaroccio piange la morte di Claudia Paolini, avvenuta giovedì alle 5,30 nel reparto di Oncologia di Muraglia a Pesaro, e il Comune ha proclamato per oggi il lutto cittadino durante la celebrazione del funerale che verrà celebrato questa mattina alle 10 nel santuario del Beato Sante. La giovane, mamma di un ragazzo e di una bambina, era la titolare insieme alla famiglia della “Bottega del Borgo”, il locale di piazza Barocci in pieno centro storico nel quale lavorava con il fratello Filippo, la mamma e il papà.

Claudia in passato è stata anche consigliera comunale, un impegno che il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci ricorda nel suo avviso ai cittadini. «Si è prodigata per il bene della collettività durante il suo mandato e non solo - scrive il primo cittadino -. Ho ritenuto doveroso, interpretando il sentimento da parte dell’intera comunità di vicinanza alla famiglia colpita dalla perdita della cara Claudia, proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione. È questo il modo in cui l’Amministrazione comunale intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per quanto accaduto».

Il “silenzio” di sabato è dalle 10 fino alla conclusione della cerimonia funebre. Si dispone l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici e si invitano i cittadini e le organizzazioni sociali a esprimere, in forma autonoma, la propria partecipazione al lutto e in particolare i titolari di esercizi commerciali a sospendere le attività e abbassare le saracinesche in segno di raccoglimento e rispetto durante le esequie». Mancheranno tante cose di Claudia, ma alla comunità sicuramente il sorriso e la gentilezza che dispensava a tutti gli affezionati clienti della sua amata Bottega.

