MOMBAROCCIO - «Cultura e giovani, nuove scuole e linfa per il territorio attraverso istruzione, volontariato e turismo». Dopo gli auguri affidati ai social con cinque doni alla comunità, Emanuele Petrucci apre il suo ultimo anno alla guida del Comune con un videomessaggio di bilancio e progetti verso le elezioni del 2024. Prima il sindaco ha scandito i giorni della vigilia con post-regalo, impacchettando i principali interventi realizzati. Poi il Buon anno nei suoi profili Facebook a San Silvestro, dove ha illustrato circa 10 milioni di euro in lavori pubblici, con in cima alla lista il cantiere dell’ospedale di comunità in partenza a Villagrande entro i 2023, quasi 4 milioni di fondi Pnrr.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITA' Trasporto eccezionale di yacht in autostrada: chiuso un casello per 8 ore. Ecco dove



La differenza

«Risorse che faranno la differenza nello sviluppo di un territorio con grandi potenzialità di cui vado orgoglioso - ha scandito Petrucci -, in tre anni e mezzo di mandato sono stati messi a terra tanti progetti, sintetizzati nei cinque regali social per i cittadini. Ma il momento più importante sarà il prossimo anno, quando i 10 milioni di investimenti diventeranno realtà tra cultura, giovani, scuola e turismo. Nel primo trimestre riapriremo palazzo Del Monte dopo una lunga attesa, cominceremo i lavori per l’ospedale di comunità, finiremo la scuola primaria e secondaria, daremo l’avvio all’asilo e poi alle case popolari di Montegiano».



Progetti futuri, ma anche un bilancio del 2022. In ordine d’arrivo, ecco i doni: una nuova illuminazione per la fonte del Pontaccio, la risistemazione della via dell’Acqua, l’asfaltatura di via Turlo, il primo altare in legno recuperato al Beato Sante e un gadget a forma di ”B” come l’itinerario della Bellezza che attraversa Mombaroccio. «Per la prima volta dalla sua scoperta, abbiamo illuminato la sorgente d’acqua potabile del Pontaccio, perché il valore delle risorse idriche si riscopra anche sotto le stelle - ha spiegato il sindaco -. L’intervento di riqualificazione riguarda l’area adiacente, compresa la strada che unisce la fonte con il centro storico, per un investimento di circa 120.000 euro di cui l’80% finanziato dalla Regione». Un collegamento tra la chiesa di Santa Susanna di Villagrande e quella di San Marco nel borgo, valorizzando anche l’opera dell’artista Ciro Pavisa. A dicembre si sono poi conclusi i lavori di recupero in via Turlo, tratto strategico fra le arterie provinciali 32 e 80, un intervento per 150.000 euro di cui 100.000 arrivati dalla Regione. «Sia per ridurre il traffico nel centro abitato, sia in funzione del nuovo ospedale di comunità, l’intervento è stato cofinanziato per il 70% dalla Regione». C’è inoltre il restauro del primo di quattro altari lignei nel santuario del Beato Sante per complessivi 13.000 euro, dei quali 11.500 donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.



Il santuario

«Stiamo lavorando per fare risplendere il nostro santuario - sottolinea il sindaco -, un passo alla volta verso l‘ottocentesimo anno dalla nascita del convento francescano». L’ultimo regalo è l’adesione all’itinerario della Bellezza Confcommercio: «Vale a dire il borgo, i musei e il Beato Sante inseriti in una rete turistica provinciale e regionale». Doni natalizi che si sommano ai circa 10 milioni in cantiere per il nuovo ospedale di comunità (quasi 4 milioni), due strutture scolastiche (4 milioni), sei alloggi di edilizia popolare (1,8 milioni), la riapertura di palazzo del Monte (650.000 euro), gli interventi per marciapiedi e messa in sicurezza pedonale, i lavori di ripristino del Beato Sante, i recuperi contro le frane, la realizzazione della piazza d’Inverno.