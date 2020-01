Il meteo 2020 secondo le cipolle di Urbania: «L'inverno arriva davvero e sarà freddo. Estate breve»

URBANIA - Il 25 gennaio è arrivato e, come ogni anno giunge il tanto atteso giorno del meteo per l'anno 2020 delle cipolle di Urbania, secondo la tradizione portata avanti da Emanule Forlini.

"L’anno in corso - spiega - sarà caratterizzato da stagioni brevi e discontinue al loro interno.

INVERNO: le cipolle dicono che l’inverno arriverà nei “giorni della merla” e continuerà con piogge

e neve fino a marzo.

PRIMAVERA: la primavera sarà una stagione breve, nel 2020, solo il mese di Aprile sarà veramente bello.

ESTATE: il barometro delle cipolle prevede un’ estate contraddistinta da un ingresso tardivo; situazione altalenante tra giugno e luglio e fine un po’ anticipata della stagione estiva.

AUTUNNO: dopo il settembre variabile l’autunno prosegue soleggiato e con poche piogge nei mesi di ottobre e di novembre.



MESE PER MESE

GENNAIO: nei giorni della merla (29-30-31 gennaio) è in arrivo il cambiamento.

FEBBRAIO: mese ricco di precipitazioni; neve, gelo e temperature rigide.

MARZO: promette piogge ed episodi di neve che sono da attendere lungo il corso del mese.

APRILE: si presenta bello e sereno, vero inizio alla bella stagione.

MAGGIO: questo mese centrale della primavera non sarà scarso di piogge.

GIUGNO: variabile, l’inizio dell’estate promette qualche giorno di pioggia.

LUGLIO: le cipolle dicono che il mese centrale dell’estate sarà piuttosto variabile, non mancheranno

giorni di pioggia.

AGOSTO: bel mese, completamente estivo.

SETTEMBRE: variabile e giorni di pioggia nella terza decade

OTTOBRE: bel tempo e soleggiato per quasi tutto il mese.

NOVEMBRE: freddo, gelato ma quasi privo di piogge.

DICEMBRE: neve e precipitazioni abbondanti.

