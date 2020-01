Il meteo 2020 secondo le cipolle: «Freddo fino ad aprile ed estate afosa. Pioverà poco»

JESI - «Le cipolle dicono che il freddo ci accompagnerà fino alla fine di aprile, senza mezze stagioni. In estate caldo e afa non mancheranno ma agosto, variabile, non sarà il solito mese di sole caldo e sereno. Faremmo bene a non aspettarci un anno fertile e prosperoso, mancherà ancora l’acqua purtroppo!».

Parola di Alfio Lillini: ferroviere in pensione, ex consigliere comunale ed ex presidente di circoscrizione, nonno ma anche rabdomante e lettore del meteo che verrà, tramite la tradizionale usanza delle cipolle lasciate alla finestra nella notte fra 1 e 2 gennaio. E così, anche in questo avvio di 2020, ecco che arriva puntuale il Calendario meteo delle cipolle, stilato da Lillini per tentare di indovinare il tempo che ci aspetta per l’anno appena iniziato. «Un’usanza appresa da mio padre, che però non l’aveva mai messa in pratica ma l’aveva “ereditata” dal nonno, e mio bisnonno, che non ho conosciuto. E che era però rabdomante- spiega Lillini- e usava ai suoi tempi di provare a leggere il meteo dalle cipolle. Posso dire dunque che questa tradizione la porto avanti da 60 anni

