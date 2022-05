Abbraccia a tradimento il professionista 65enne e gli sfila dal polso il Rolex da 10mila euro

MAROTTA - Derubato del Rolex da una sconosciuta. Brutta disavventura l’altro pomeriggio per un professionista del posto di 65 anni, che si è visto strappare via con l’ormai purtroppo collaudata tecnica dell’abbraccio un orologio da polso pregiato. Un tipo di furto con destrezza - che a volte si trasforma anche in rapina - che avviene principalmente nei mesi caldi quando le braccia dei derubati non sono coperte da maglioni e giacche.

Il modus operandi

Sui contorni della vicenda sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Marotta e della compagnia di Fano. Al momento non risultano altri episodi analoghi commessi recentemente in zona, tuttavia di certo c’è che l’uomo – sposato e residente in un quartiere residenziale della cittadina balneare – si è imbattuto in strada in una ragazza giovane sui 30 anni che lo ha letteralmente tratto in inganno, fingendo di essere una sua lontana parente e alla fine defraudandolo di un bene prezioso come l’orologio Rolex stimato del valore di almeno 10.000 euro.

La sconosciuta si è trasformata in una ladra senza scrupoli carpendo la fiducia del marottese. E con la tecnica dell’abbraccio ha portato via il Rolex. Non è la prima volta purtroppo che accadono atti criminali del genere.

Soprattutto in danno di persone più deboli, specialmente anziani sui quali puntano le mire i balordi che con la tecnica dell’abbraccio ne “conquistano” la fiducia pur di impadronirsi con l’inganno e la forza di braccialetti, collane, orologi o monili d’oro.

La denuncia

La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri e sono state avviate le indagini alla ricerca della malvivente che si è data alla fuga. Un episodio analogo è avvenuto nell’estate 2017 in danno di un pensionato di Mondolfo di 80 anni, ex dipendente comunale, che era stato derubato di un orologio Rolex del valore di circa 30.000 euro che gli era stato sottratto in viale Cavour, anche in quel caso da una ladra senza scrupoli che con frasi seducenti e accattivanti aveva tradito la fiducia del pensionato portandogli via l’oggetto di valore. Furto di orologio prezioso con tecnica dell’abbraccio messo a segno a Marotta anche nell’ottobre del 2018 in via Martini.

