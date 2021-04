Salotti e mobili abbandonati. La Piana ormai è una discarica: i controlli invocati dove sono?

VALLEFOGLIA - Quando pensi di averle viste tutte sbuca, dalla notte al giorno, un nuovo divano. Buttato via come un pezzo di carta dal finestrino. Con corredo di cuscini, pezzi di mobili e - un grande classico - gli immancabili pneumatici. Non chiamatela più Piana di Talacchio ma vergognosa discarica a cielo aperto.

Ormai è un continuo di abbandoni di selvaggia creatività ignorante. Ma i controlli invocati che fino hanno fatto? Perché, visto che il teletrasporto non è stato ancora inventato e che per portare via un salotto serve almeno un furgone, qui l’organizzazione dei “furbetti dei rifiuti” sta alzando l’asticella della sfida nei confronti degli agenti preposti, sollecitati solo 10 giorni fa dall’amministrazione comunale. Anche se furbetti, ovviamente, non sarebbe il termine giusto per definirli visto che Marche Multiservizi nel frattempo ha comunque ampliato gli orari del Centro di raccolta differenziata di Montecchio, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e il giovedì anche dalle 14 alle 17: un servizio completamente gratuitamente, compreso il ritiro a domicilio di materiale ingombrante (basta chiamare il numero verde 800.600.999). Alla vista di queste ennesime “pulizie di Pasqua” in molti si sono giustamente indignati, a partire da chi ha postato su Facebook alcune delle foto che vedete sopra, scattate nell’area 2 della zona industriale di Talacchio. «Questo è il livello di civiltà di un popolo - si legge - Siamo nel 2021 ed ancora ci sono persone (se così si possono chiamare) che si comportano così. Altroché industria 4.0, il livello di inciviltà di queste ha raggiunto livello 9.9».

