Incassa 650mila euro con il commercio online ma non dichiara nulla: scovato l'evasore fiscale totale

PESARO - Incassa 650mila euro con il commercio online ma non dichiara nulla: scovato dalla Guardia di Finanza l'evasore fiscale totale a Vallefoglia.

Un’attenta attività di intelligence condotta mediante l’utilizzo delle informazioni acquisite nel corso dei servizi di controllo del territorio e la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, ha portato all’individuazione di un imprenditore che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2017 e 2018, pur avendo operato nel commercio al dettaglio di prodotti via internet nella zona di Vallefoglia.

Le Fiamme Gialle, constatata l’assenza di dichiarazioni, al fine di quantificare l’evasione dell’imprenditore, per l’anno 2017, hanno concentrato la loro attenzione sull’analisi dei dati scaturiti dalle banche dati e dalle fatture di acquisto e di vendita rinvenute in sede di accesso, mentre, per il 2018, attesa la frammentarietà della documentazione contabile a disposizione, hanno esperito pertinenti indagini finanziarie per ricostruire i flussi di denaro, nonché hanno scandagliato i rapporti commerciali con due importanti multinazionali del marketplace per l’utilizzo della piattaforma E-commerce. La minuziosa attività esperita ha consentito di accertare la mancata dichiarazione di 650.000 euro di ricavi, per gli anni d’imposta 2017 e 2018, di qualificare il contribuente come “evasore totale” e di concludere l’attività ispettiva con le relative contestazioni e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’emissione dei conseguenti accertamenti. Nell’attuale contesto emergenziale, i presidi di vigilanza attivati dalla Guardia di Finanza, confermano il ruolo fondamentale di Forza di Polizia economico-finanziaria costantemente impegnata alla tutela ed al supporto del sistema imprenditoriale più virtuoso, fortemente provato dalla sensibile contrazione dei livelli di produzione.

