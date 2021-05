Tavullia, piccoli Valentino crescono: inaugurata la baby pista Junior Camp Benelli nella Terra dei motori

TAVULLIA - Motociclette e Tavullia sono da anni un binomio ben consolidato ma oggi lo sono anche per un motivo in più. È pronta infatti una pista da motocross per i più piccoli gestita dal Moto club Tonino Benelli. In via Urbino, zona San Gemmano a Tavullia è stata inaugurata ieri mattina il Junior Camp Tonino Benelli nato grazie al Moto Club Tonino Benelli di Pesaro, al Comune di Tavullia con il patrocinio dell’associazione Terra di Piloti e Motori e Fmi. «Nella nostra provincia non ci sono piste omologate per il motocross e fino ad oggi si girava abusivamente in campi e zone periferiche – spiega il presidente dell’associazione Terra di Piloti e Motori Alberto Paccapelo – anche grazie alla gestione del Moto Club Tonino Benelli c’è un luogo adatto e sicuro per questo sport».





La nuova pista, omologata Fmi, è composta da due tracciati: uno dedicato ai piloti più esperti e uno (il baby camp) pensato per i più giovani e per i bambini che per la prima volta si affacciano al mondo delle due ruote. «Si tratta di un progetto che avevamo nel cassetto da tanti anni – spiegano Davide Cecchini e Stefano Dini, ideatori e responsabili della Pista e soci del Moto Club Tonino Benelli –. Finalmente siamo riusciti a farlo diventare realtà». L’impianto sorge su di un terreno privato che, grazie alla mediazione dell’Amministrazione di Tavullia, è stato dato in concessione al Moto Club Tonino Benelli. Ieri mattina al taglio del nastro erano presenti anche Giuseppe Bartolucci vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana e il neo presidente regionale FMI. Si può girare solo nelle giornate di sabato e domenica, 15 crossisti a turno e la domenica mattina è dedicata ai più piccoli. In ogni caso bisogna essere tesserati.



«La notizia di questa nuova pista ha portato almeno 40 nuovi tesserati al Motoclub – continua Paccapelo – si tratta anche di un luogo dove socializzare e far stare i bambini all’aperto». Per il moto club c’erano il presidente Paolo Fontana, il segretario Paolo Marchinelli e diversi soci. Presenti anche il consigliere regionale Andrea Biancani, il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci che ha tagliato il nastro e Mila Della Dora assessore allo sport del Comune di Pesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA