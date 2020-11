Tavullia, arriva la dottoressa nella terra di Valentino. In sala d'attesa ci saranno 1.500 residenti del capoluogo

TAVULLIA - La dottoressa Chiara Quintini dal 15 novembre sarà il nuovo medico di famiglia per i circa 1.500 residenti di Tavullia “capoluogo”, in sostituzione del dottor Riccardo Moroni che cesserà l’attività il giorno prima. Impegno mantenuto: l’amministrazione comunale, non appena appreso del “vuoto” che si sarebbe creato, si era infatti attivata con il distretto sanitario di Pesaro dell’Area Vasta 1 per trovare una soluzione ed evitare che circa 1.500 cittadini restassero senza servizio o dovessero spostarsi di diversi chilometri per trovare un nuovo medico di famiglia.

È stato un impegno prioritario quello portato avanti in questi mesi, parallelamente alle altre attività che vedono la giunta impegnata sul fronte della gestione dell’emergenza sanitaria, del sostegno a famiglie ed imprese in difficoltà e della definizione dei progetti da mettere in campo per lo sviluppo di Tavullia. «L’ambulatorio del nuovo medico è situato a Tavullia in via Roma 4 – spiega il sindaco Francesca Paolucci -. Gli assistiti del dottor Moroni verranno assegnati automaticamente alla dottoressa Quintini e, dopo il 15 novembre, riceveranno per posta, all’indirizzo di residenza, il tesserino sanitario cartaceo d’iscrizione del nuovo medico di medicina generale, unitamente agli orari e al telefono dello studio. Il servizio verrà garantito con continuità senza che gli assistiti debbano fare nulla»

