Pesaro, Valentino Rossi si ricarica tra pranzo stellato e shopping griffato ritrovando l'abbraccio di Francesca Novello

PESARO - Io penso positivo. Battuto il Covid dopo 24 giorni, tornato in pista a Valencia. C’era da festeggiare riprendendosi la vita fra le dita. E pazienza se la moto lo ha abbandonato in terra spagnola dopo qualche giro, costringendolo al ritiro: Valentino Rossi non molla la presa. Anzi. Tornato a casa ha deciso di concedersi una giornata “normale” - pranzo e shopping - con la sua persona speciale, Francesca Sofia Novello, riabbracciata dopo l’isolamento. Giornata normale per lui, ovviamente. Perché lo shopping serale lo ha fatto da Ratti Boutique di Silvana Ratti, in via Rossini, dopo il pranzo consumato dallo stellato “Nostrano”. «È sempre un piacere vedervi» ha commentato la padrona di casa insieme alla figlia, prima di immortalare il momento sui social, con rigoroso utilizzo delle mascherine, insieme al campione di Tavullia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA