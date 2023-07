FALCONARA Schiamazzi e urla provenienti dalla strada hanno svegliato i residenti di via Fratelli Rosselli, al centro di Falconara. Era circa l’1,30 dell’altra notte quando le urla sempre più acute hanno preoccupato (e indispettito) chi a quell’ora voleva riposare. Dunque sono scattate le chiamate al numero unico 112, sebbene non fosse chiaro il motivo di tanto baccano. Inizialmente si pensava fosse qualche ubriaco, poi invece si è nitidamente compreso che si trattava di una furibonda lite tra due persone. I carabinieri sono intervenuti subito e hanno accertato che le urla provenivano dal civico 11, sede della Guardia medica cittadina che opera con orario continuato e dunque anche notturno. Era in corso un’animata lite tra una paziente oltremodo infuriata e la dottoressa di 65 anni. Il motivo scatenante sarebbe stato il rifiuto della professionista di compilare una ricetta medica per la paziente, che la pretendeva a tutti costi. E dalla richiesta sempre più insistente l’utente è presto passata alle urla e agli insulti verso la dottoressa che ha cercato di riportare alla ragione la donna, inutilmente. I militari hanno ricomposto la situazione e ricondotto la situazione alla normalità e alla calma, con buona pace dei residenti. Al momento non sono state presentate denunce, ma le due donne hanno 90 giorni di tempo per farlo.