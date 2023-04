MACERATA FELTRIA La consigliera regionale Micaela Vitri non perde occasione per stigmatizzare le promesse politiche del governo regionale che non trovano conferma. «Macerata Feltria perde 40 posti letto di riabilitazione intensiva – rimarca con l’evidenziatore rosso l’esponente del Pd - e anche qui la Regione non mantiene gli impegni. Per mesi la realtà è stata negata e oggi Macerata Feltria e l’alto Montefeltro non avrà più i 40 posti letto di riabilitazione intensiva disposti all’interno dell’ospedale “Camilla Belli”». Comprensibile la preoccupazione dei 45 operatori della struttura tra sanitari e amministrativi, così come dei residenti del Montefeltro che rischiano di perdere un servizio indispensabile. Come si legge, infatti, nella lettera inviata ai dipendenti la società Kos Care procederà a presentare domanda di trasferimento in altre sedi del gruppo dei 40 posti letto autorizzati (indicativamente 10 a Cagli e 30 in altre sedi individuate d’intesa con la Regione Marche).



«Si sconfessa così - accusa Vitri - ciò che l’assessore regionale alla salute Saltamartini ha sempre detto ad amministratori, operatori sanitari, cittadini dell’alto Montefeltro e persino a noi in Consiglio regionale. La società garantisce che il personale sarà mantenuto in servizio da Kos Care o assorbito dal gruppo Athena. Una volta definito il numero di operatori socio sanitari e infermieri acquisito da Athena, Kos Care garantirà il reimpiego in sede del personale terapista della riabilitazione e nel territorio dell’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino di tutto il restante personale».

L'interrogazione



Il 29 novembre scorso, rispondendo ad una interrogazione consiliare di Micaela Vitri sulle prospettive del Camilla Belli, l’assessore Saltamartini aveva annunciato con ostentata sicurezza che i 40 posti letto di riabilitazione intensiva sarebbero rimasti a Macerata Feltria per tutto l’alto Montefeltro.