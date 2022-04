Furioso incendio, esplodono anche le bombole di gas: distrutto il ristorante "Il Chiosco del Lago"

MACERATA - Gravissimo incendio, dalla cause ancora ignote: praticamente distrutto il ristorante "Il Chiosco del Lago" a Macerata Feltria. L'allarme è arrivato intorno alle 16, ma i vigili del fuoco, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano avvolto la struttura, che ha molti compomenti in legno, che poi è collassata. Sono anche state segnalate alcune esplosioni di bombole di gas avvolte dal fuoco. Al momento non si regsitrano persone coin volte, sull'accaduto indagano i carabinieri.

